На строительство в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах выделено 7 млрд долларов

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Великая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, и успешный результат антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в течение суток, открыли путь к Великому возвращению наших территорий, находившихся под оккупацией Армении на протяжении более 30 лет.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе выступления на конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности», проходящей в Баку по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана на первый срок, сообщает «Азертадж».

«Эти значительные исторические события знаменуют собой начало нового этапа нашего национального развития», – сказал Али Асадов, отметив, что важнейшим направлением государственной политики, реализуемой сегодня под руководством президента Ильхама Алиева, являются строительно-восстановительные работы, создание современной социально-культурной инфраструктуры, восстановление коммуникационных линий и транспортных сообщений на освобожденных от оккупации территориях.

«За три года после Победы из государственного бюджета на строительно-восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах было выделено 7 миллиардов долларов США. Принята и успешно реализуется I Государственная программа Великого возвращения. Осуществляемые широкомасштабные проекты нацелены на стремительное возрождение Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, размещение населения и обеспечение устойчивой экономической активности. Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева постоянно посещают наши освобожденные земли и непосредственно руководят масштабными работами по реконструкции», – отметил Али Асадов.