Самолет с медикаментами палестинцам Газы от ВОЗ приземлился в Эль-Арише

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Самолет, доставивший медицинскую помощь для жителей сектора Газа от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приземлился в аэропорту города Эль-Ариш, расположенного на Северном Синае близ границы с палестинским анклавом. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Самолет с медицинскими материалами от ВОЗ для удовлетворения неотложных потребностей в секторе Газа приземлился в Эль-Арише», – написал он в соцсети X (ранее Twitter). Гебрейесус добавил, что ВОЗ готова «развернуть [дальнейшие] поставки, как только будет организован гуманитарный доступ через переход «Рафах».

Генеральный директор ВОЗ призвал Израиль пересмотреть свое решение об эвакуации 1,1 млн человек из северных районов Газы, так как, по его словам, «это станет человеческой трагедией».

В аэропорт Эль-Ариш уже прибыли несколько самолетов с гуманитарной помощью для жителей Газы с общей нагрузкой более 80 тонн. Как указал представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай Халед Заид, помощь, поступающую из разных стран для жителей Газы, планируется хранить на стадионе Эль-Ариша до тех пор, «пока не будет согласовано ее поступление в палестинский анклав».

Ранее Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Планируется, что из Эль-Ариша помощь будет направляться в палестинский анклав через единственный на границе Египта и сектора Газа КПП «Рафах».

Как указали в египетском МИД, «израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП». По данным ведомства, в результате обстрелов значительно повреждена его инфраструктура на палестинской стороне. Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь «дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа».