«Палестинская ловушка» для Египта …и Армении

182 Просмотров

Есть циничное правило: сочувствовать легче на расстоянии. И далеко не всегда тех, кому сочувствуют, хотят видеть у себя дома. Новая война на Ближнем Востоке подтвердила это ещё раз. Египет с первых же дней новой войны закрыл свои пограничные переходы на границе с сектором Газа. Можно верить или не верить «утечкам» о некоем плане переселить палестинцев из Газы на Синайский полуостров, тем более что эту «утечку» опровергли и Израиль, и Египет, но в том, что Египет, который, как и вся «арабская улица», публично сочувствует палестинцам из Газы, у себя дома видеть их не хочет, сомнений нет. А причины опасаться наплыва «гостей» из Газы у Каира есть.

В 1967 году, после победы Израиля в Шестидневной войне, палестинские отряды обосновались на территории Иордании. И начали вести оттуда войну против Израиля, на которую Израиль, разумеется, отвечал. На иорданских аэродромах приземлились самолёты, угнанные палестинскими террористами. 6-13 сентября 1970 года боевики «Народного Фронта Освобождения Палестины», того самого, в чьих отрядах набирались боевого опыта и армянские террористы, захватили четыре самолёта, летевшие в Нью-Йорк. Три из них посадили в Иордании, один – в Каире. После нескольких дней торга пассажиров отпустили, а самолёты взорвали — 11 сентября 1970 года.

Тогда, конечно, никто не мог знать, что произойдёт 11 сентября 2001 года. Но королю Иордании Хусейну не нравилось, что в его стране создают имидж «осиного гнезда террористов», а ещё сталкивают лбами не только с Израилем, но и США и странами Европы. 16 сентября 1970 года король приказал разоружить палестинские отряды. Все вылилось в кровавые столкновения, в которых погибло несколько тысяч человек, по большей части палестинцев. Из Иордании пришлось уходить. Именно эти события вошли в историю как «Чёрный Сентябрь», мстить за который в палестинской тусовке решили, разумеется, Израилю.

После Иордании палестинцы начали перебираться в Ливан, на тот момент «Ближневосточную Швейцарию». Где, в отличие от Иордании, не нашлось достаточно авторитетного лидера, который бы указал палестинцам на дверь. И результаты не заставили себя ждать: богатый и благополучный Ливан скатился в пучину гражданской войны. А в 1982 году Израиль провёл на его территории свою военную операцию «Мир Галилее». Тем не менее проиранская «Хезболла» до сих пор пользуется здесь большим влиянием (и выступает на выборах единым блоком с местной ячейкой «Дашнакцутюн»).

Так что вполне понятно, что Египту очень не хочется повторять печальный опыт Иордании и Ливана. В Каире и так сыты по горло художествами местных террористов из «Исламского джихада» и совсем не хотят, чтобы к ним на подмогу из сектора Газа прибыли обученные и вооруженные боевики вместе с группой поддержки.

Это та самая ловушка, которую в середине девяностых избежал Азербайджан, не позволив превратить себя в «плацдарм» для чеченских боевиков. Это решение было не очень популярным, но представляло собой пример настоящей государственной мудрости.

Но прыгнуть на «палестинские грабли», судя по всему, рискует Никол Пашинян. На территорию Армении перебираются «самоопределившиеся карабахцы». Те самые, сочувствие которым в армянской тусовке стало обязательным и среди которых немало опытных боевиков и террористов.

Намерена вынесем за скобки, как повлияет их появление на баланс сил между сторонниками Пашиняна и «карабахским кланом» — это внутренние дела самой Армении. Но совершенно другое дело, если остатки свергнутой хунты станут создавать в Армении фейковые структуры вроде «правительства Нагорного Карабаха в изгнании», сколачивать вооруженные отряды и пытаться вести против Азербайджана террористическую войну. На подобные игры Азербайджан ответит, и ответит жестко. Две проигранные войны должны бы научить Никола Воваевича, что испытывать наше терпение не стоит. И что если станет горячо, никакие надежды на Макрона, Мишеля, Кремль и т.д. не помогут. Так что выбор за властями Армении.

Нурани, обозреватель