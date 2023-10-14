Премьер-министр: Газификация по стране составляет 96,3%

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За последние 20 лет в республике введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4 тыс. МВт. В настоящее время в стране действуют 93 электростанции общей мощностью 8 тыс. МВт.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время выступления на конференции «20 лет беспримерного служения Родине, народу и государственности», посвященной 20-й годовщине избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

«Именно внимание, проявленное области электроэнергетики, и выделенные государственные инвестиции позволили Азербайджану стать страной – экспортером электроэнергии, а также полностью обеспечить свою энергетическую безопасность», – добавил Али Асадов.

Али Асадов отметил, что если в 2003 году уровень газификации по стране составлял всего 40%, то сейчас этот показатель составляет 96,3%.