3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 8 сел |
Клаар: Важно, чтобы Баку и Ереван следовали позитивной повестке |
Совет ООН принял предложенную Азербайджаном резолюцию |
Азербайджанcкие футболисты победили Эстонию (фото, видео) |
Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе |
Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
Главное Экономика

Премьер-министр: Газификация по стране составляет 96,3%

Премьер-министр: Газификация по стране составляет 96,3%

За последние 20 лет в республике введена в эксплуатацию 71 новая электростанция общей мощностью 4 тыс. МВт. В настоящее время в стране действуют 93 электростанции общей мощностью 8 тыс. МВт.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов во время выступления на конференции «20 лет беспримерного служения Родине, народу и государственности», посвященной 20-й годовщине избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана.

«Именно внимание, проявленное области электроэнергетики, и выделенные государственные инвестиции позволили Азербайджану стать страной – экспортером электроэнергии, а также полностью обеспечить свою энергетическую безопасность», – добавил Али Асадов.

Али Асадов отметил, что если в 2003 году уровень газификации по стране составлял всего 40%, то сейчас этот показатель составляет 96,3%.

Теги:
Из этой рубрики
Самир Нуриев: Азербайджан занимает лидирующие позиции по экономическому развитию
Экономика

Самир Нуриев: Азербайджан занимает лидирующие позиции по экономическому развитию

2023/10/14, 12:28
Премьер-министр: Газификация по стране составляет 96,3%
Экономика

Премьер-министр: Газификация по стране составляет 96,3%

2023/10/14, 11:50
За 9 месяцев на восстановление Карабаха выделено почти 4 млрд манатов
Экономика

За 9 месяцев на восстановление Карабаха выделено почти 4 млрд манатов

2023/10/14, 09:31
В Азербайджане может начаться производство электробусов
Экономика

В Азербайджане может начаться производство электробусов

2023/10/13, 19:40
Ильхам Алиев: Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером
Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером

2023/10/13, 13:43
"Газпром" изучит вопрос возможного создания газового хаба в Иране
Экономика

«Газпром» изучит вопрос возможного создания газового хаба в Иране

2023/10/13, 11:26
"Ъ": Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк
Экономика

«Ъ»: Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк

2023/10/13, 10:37
Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку
Экономика

Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку

2023/10/12, 19:02
Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии
Экономика

Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии

2023/10/12, 14:48