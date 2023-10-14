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Еще 117 физулинцев едут в родные края

Еще 117 физулинцев едут в родные края

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули, сообщает «Азертадж».

14 октября был организован выезд очередной группы переселенцев в Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город переселяются еще 28 семей – 117 человек.

В результате победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, через 30 лет у вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно и безопасно вернуться на родную землю. Жители города Физули, который благоустроился и стал еще краше, выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Жители Физули с большим уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за Родину.

Отметим, что вернувшиеся в родные края семьи поселятся в заново отстроенных домах в городе Физули.

К настоящему времени в городе обеспечено постоянное проживание 258 семей – всего 928 человек.

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