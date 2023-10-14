Ценный свидетель. Все зло шло из Армении

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Недавно в социальных сетях появилось откровение генерала Манвела Григоряна, более известного под кличкой «Тушенка-Манвел», о том, как начиналось «карабахское движение». Как сами армяне Карабаха возмущались: «Зачем вы приехали? Зачем создаете беспорядки? Мы ведь дружим с «турками»… Как уже после начала противостояния в армянские села и дома еще по привычке приходили друзья-азербайджанцы — те самые «кирве», как накрывали столы, как ели и пили водку… И как этих азербайджанцев перехватывали по дороге и избивали, чтобы они не приходили в армянские села. Как в селе Агбулаг, где в местной школе учились и азербайджанцы, и армяне, науськивали армянских детей бить своих азербайджанских однокашников… Как проговаривался «Тушенка-Манвел», да в «Степанакерте», который именовался Ханкенди, и в Гадруте были политические деятели, дашнаки, которые хотели «освобождения», но обычный народ в Карабахе жизни без «турок» не представлял.

То есть все эта мерзость исходила от Армении, и слушать всё это просто по-человечески неприятно. Но необходимо. Потому что «Тушенка-Манвел» превращается здесь в свидетеля обвинения. Во-первых, его откровения не оставляют камня на камне от принятых в Армении фашистских «установок» о «генетической несовместимости» армян и азербайджанцев – до прихода из Армении провокаторов и боевиков – «бородачей» армяне и азербайджанцы прекрасно уживались вместе, ходили друг другу в гости, в прямом смысле слова делили хлеб и сидели за одним столом. Но потом явились «освободители» из Армении и дали старт трём десятилетиям кровавого кошмара и для азербайджанцев, и для армян. «Доблестно» рвали простые человеческие связи. Более того, как показывают откровения Манвела Григоряна, основная часть армянского населения Карабаха на тот момент идею «миацума» вовсе не поддерживала.

Конечно, о многом Григорян не рассказывал. Иначе пришлось бы делиться слишком уж жестокими и кровавыми подробностями, как из Карабаха «выдавливали» коренное азербайджанское население, каким грабежом и мародёрством все это сопровождалось. Но даже то, что он успел рассказать, представляет собой ценнейшее свидетельство. И позволяет понять, как далеки от истины штампы армагитпропа на тему «многострадальные армяне изнывали под жестоким турецким гнётом и при первой же возможности подняли восстание». Как оказалось, никакого «восстания» не было. А были приехавшие из Еревана провокаторы и бандиты.

И всё это особенно актуально вспомнить теперь, когда Азербайджан, наконец, избавил армян Карабаха от террора «бородачей», «зинворов» и прочих вооруженных боевиков. Когда сегодня на повестке дня – восстановление и реинтеграция. Когда уже более сотни этнических армян из Карабаха обращаются за восстановлением азербайджанского гражданства. Когда в Ханкенди первыми открываются поликлиника и приют для социально уязвимых, проще говоря, для немощных стариков, которых «доблестные зинворы», «львы со стальными сердцами» просто бросили при бегстве.

И когда кое-кому очень не хочется признавать, что вирус противостояния в Карабах был занесён из Армении.

Фуад Ахундов, политолог