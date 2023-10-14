В МИД осудили резолюцию ПАСЕ

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В Министерстве иностранных дел прокомментировали резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы решительно отвергаем и осуждаем резолюцию 2517 (2023) и рекомендацию 2260 (2023) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 12 октября 2023 года.

Этой структуре в очередной раз не удалось продемонстрировать непредвзятый подход по отношению к Азербайджану. Вместо того, чтобы приветствовать принимаемые Азербайджаном меры по устранению основной угрозы безопасности и территориальной целостности, исходящей от принадлежащего Армении сепаратистского режима и незаконных армянских вооруженных формирований на территории, ПАСЕ продолжает демонстрировать подход, основанный на беспочвенных слухах и подлой политике определенных стран нашего региона, направленные на очернение Азербайджана.

ПАСЕ должна прекратить безосновательные и предвзятые шаги против Азербайджана, подрывающие перспективы мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. В то же время, недальновидные попытки использовать механизмы Совета Европы против Азербайджана имеют совершенно противоположный результат, такие попытки не могут поколебать решимость Азербайджана продолжать свою деятельность в направлении обеспечения устойчивого мира в регионе и планов реинтеграции жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.