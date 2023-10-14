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В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц

В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц

Более 120 гражданских лиц находятся в плену у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в Газе. Об этом Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Армия обороны Израиля подтвердила, что более 120 гражданских лиц находятся в плену у террористической организации ХАМАС в Газе», – говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли 1,9 тыс. палестинцев, ранены около 7 тыс. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.

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