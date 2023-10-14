Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках планируемой атаки на Израиль

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Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках планируемой боевиками военного крыла группировки атаки на Израиль. Об этом рассказал журналу New Yorker член политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, военные командиры движения, базирующиеся в секторе Газа, были настолько полны решимости сохранить в секрете свой план вторжения в Израиль, что скрыли детали и время наступления даже от политических лидеров организации. Все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали эту новость рано утром в субботу 7 октября, сказал член политбюро ХАМАС.

Он отметил, что «политические лидеры были «удивлены датой, но не действиями» руководителей военного крыла, поскольку они «подчиняются общей политике, выдвинутой политическим бюро»