Павел Дуров отказался блокировать каналы движения ХАМАС

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Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал требования ряда пользователей мессенджера, симпатизирующих Израилю, об удалении каналов палестинского движения ХАМАС. Своими соображениями создатель приложения поделился в собственном англоязычном Telegram-канале.

По мнению Дурова, тотальная блокировка подобных каналов вряд ли окажется правильным решением. В пример он привел публикацию в канале палестинского движения, где ХАМАС предупредил мирных жителей южноизраильского города Ашкелон о готовящейся ракетной атаке.

«На этой неделе ХАМАС использовал Telegram для предупреждения мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей, или же поставит их под угрозу?» – задался вопросом Дуров.

Создатель мессенджера также отметил, что «всегда соблазнительно действовать под влиянием эмоциональных импульсов». Однако в ситуациях, которые связаны с вооруженными конфликтами, всегда следует действовать осторожно. Что касается Telegram, то особенности построения его ленты таковы, что каждый конкретный пользователь получает только ту информацию, на которую сам соглашается посредством подписок.

«Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для существенного усиления пропаганды <…> Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», — резюмировал миллиардер.