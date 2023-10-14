3 года назад ВС Азербайджана освободили из-под армянской оккупации еще 8 сел |
Клаар: Важно, чтобы Баку и Ереван следовали позитивной повестке |
Совет ООН принял предложенную Азербайджаном резолюцию |
Азербайджанcкие футболисты победили Эстонию (фото, видео) |
Израиль бьет по всей Газе и провел локальные рейды в регионе |
Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
Главное Мир

Павел Дуров отказался блокировать каналы движения ХАМАС

Павел Дуров отказался блокировать каналы движения ХАМАС

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал требования ряда пользователей мессенджера, симпатизирующих Израилю, об удалении каналов палестинского движения ХАМАС. Своими соображениями создатель приложения поделился в собственном англоязычном Telegram-канале.

По мнению Дурова, тотальная блокировка подобных каналов вряд ли окажется правильным решением. В пример он привел публикацию в канале палестинского движения, где ХАМАС предупредил мирных жителей южноизраильского города Ашкелон о готовящейся ракетной атаке.

«На этой неделе ХАМАС использовал Telegram для предупреждения мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей, или же поставит их под угрозу?» – задался вопросом Дуров.

Создатель мессенджера также отметил, что «всегда соблазнительно действовать под влиянием эмоциональных импульсов». Однако в ситуациях, которые связаны с вооруженными конфликтами, всегда следует действовать осторожно. Что касается Telegram, то особенности построения его ленты таковы, что каждый конкретный пользователь получает только ту информацию, на которую сам соглашается посредством подписок.

«Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для существенного усиления пропаганды <…> Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», — резюмировал миллиардер.

Теги:
Из этой рубрики
Павел Дуров отказался блокировать каналы движения ХАМАС
Мир

Павел Дуров отказался блокировать каналы движения ХАМАС

2023/10/14, 01:13
Зеленский: Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам
Мир

Зеленский: Кремль должен начать привыкать к своим проигрышам

2023/10/14, 01:10
Российского дипломата обнаружили мертвым в стамбульском отеле
Мир

Российского дипломата обнаружили мертвым в стамбульском отеле

2023/10/14, 00:58
Маск запустит связь для владельцев смартфонов через спутник
Мир

Маск запустит связь для владельцев смартфонов через спутник

2023/10/14, 00:45
Для израильтян сократили ограничения в шаббат
Мир

Для израильтян сократили ограничения в шаббат

2023/10/14, 00:31
В центре Израиля объявили воздушную тревогу (видео)
Мир

В центре Израиля объявили воздушную тревогу (видео)

2023/10/13, 23:39
Власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы
Мир

Власти Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы

2023/10/13, 23:24
Число погибших в секторе Газа достигло 1845
Мир

Число погибших в секторе Газа достигло 1845

2023/10/13, 22:58
Соведущая CNN извинилась за фейки про «обезглавленных еврейских младенцев»
Мир

Соведущая CNN извинилась за фейки про «обезглавленных еврейских младенцев»

2023/10/13, 22:45