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Азербайджан инвестировал в восстановление освобожденных земель почти 4 млрд. ман.

Азербайджан инвестировал в восстановление освобожденных земель почти 4 млрд. ман.

Правительство Азербайджана в январе-сентябре 2023 года направило из госбюджета 3 млрд 741 млн манатов на проекты по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях (Карабахе и Восточном Зангезуре), что в 1,7 раза выше показателя 9 месяцев 2022 года, говорится в сообщении Минфина Азербайджана.

По данным ведомства, за 9 месяцев 2023 года на эти цели израсходовано 77,9% средств, предусмотренных на текущий год в госбюджете Азербайджана (4,8 млрд манатов).

Минфин подчеркивает, что на основании заказов исполнителей в рамках государственных капвложений в январе-сентябре осуществлено финансирование на сумму 1 млрд 588,5 млн манатов, что составляет 59,7% расходов, предусмотренных на эти цели в текущем году.

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