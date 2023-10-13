В центре Израиля объявили воздушную тревогу (видео)

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Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о возможной ракетной атаке, прозвучали второй раз за день в центральных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля», – говорится в сообщении.

По данным военных, тревога одновременно была объявлена и в Ашдоде – южном городе, который находится на полпути от Тель-Авива до сектора Газа.

Ранее армейская пресс-служба сообщала о срабатывании тревоги в центральных районах Израиля, включая Тель-Авив, в 17:02 мск (18:02 – бак.вр.).

