Соведущая CNN извинилась за фейки про «обезглавленных еврейских младенцев»

266 Просмотров

Соведущая CNN Сара Синдер извинилась за фейки про «обезглавленных еврейских младенцев» боевиками ХАМАС.

По ее словам, власти Израиля не могут подтвердить эту информацию, которая уже разлетелась по всей Сети.

«Вчера, когда мы были в прямом эфире, в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они не могут подтвердить информацию об обезглавленных детях. Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками. Я прошу прощения», – заявила Синдер в соцсети X.