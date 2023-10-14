Для израильтян сократили ограничения в шаббат

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Главный раввинат Израиля позволил гражданам ради спасения и защиты жизни вооружаться в шаббат, эксгумировать и опознавать трупы, использовать радио и телефон в специальном режиме, а кроме того молиться в присутствии вооружённого человека в синагогах и исключительно в тех помещениях, где предусмотрены укрытия. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил главный военный раввин России Аарон Гуревич.

«Есть решение главного раввината Израиля, что ношение в шаббат оружия во время войны не только разрешено, но считается заповедью — мицвой. Беречь свою жизнь — тоже заповедь, чтобы передать свои знания следующим поколениям, продолжить род. Это повелительные заповеди», — объяснил он.

Он добавил, что, когда стоит вопрос жизни и смерти, иудеям позволены любые действия даже в субботу. Так, наивысшим приоритетом в этой религии является спасение человеческой жизни. Мало того, сами раввины должны быть готовы пойти на нарушение шаббата для защиты жизни, чтобы таким образом подать пример своим последователям.

Гуревич объяснил, почему раввинат принял решение позволить проводить эксгумации и опознания тел. По его словам, от скорости идентификации мертвецов зависит то, насколько быстро их родные получат информацию о том, что человек более не числится пропавшим без вести, а трагически погиб. Это крайне важная для израильтян информация, тесно связанная с законами Израиля.

Также в военное время в шаббат не запрещается пользоваться радио, продолжил главный военный раввин России. Приёмник нужно держать включённым круглосуточно, телефон по субботам можно оставлять работать в беззвучном режиме, чтобы на него приходили сообщения о воздушной тревоге. В синагоге непременно должен присутствовать хотя бы один вооружённый человек. Молитвы разрешены исключительно в помещениях с бункерами, в которых можно будет укрыться в случае атаки.