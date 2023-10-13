17 октября парламент Азербайджана обсудит 16 вопросов

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.
Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября.
В повестку заседания включены 16 вопросов:
1. Законопроект Азербайджана «Об определении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыта и Абшеронского района».
2. Законопроект Азербайджана «Об энергетике» (второе чтение).
3. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение).
4. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджана, Кодекс Азербайджана об административных правонарушениях, законы Азербайджана «О нотариате» и «Об административном производстве» (второе чтение).
5. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О полиции» (второе чтение).
6. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в «Положение о службе в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом Азербайджана от 29 июня 2001 года № 168-IIQ (второе чтение).
7. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О профессиональном образовании» (второе чтение).
8. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине» (второе чтение).
9. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «Об охоте» (второе чтение).
10. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О социальном обслуживании» (второе чтение).
11. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О почте» (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине» (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Трудовой Кодекс Азербайджана и закон Азербайджана «О трудовых пенсиях» (второе чтение).
14. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).
15. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете» (первое чтение).
16. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи с исполнением закона Азербайджана от 14 июля 2023 года № 987-VIQ «О платежных услугах и платежных системах» (первое чтение).