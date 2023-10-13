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17 октября парламент Азербайджана обсудит 16 вопросов

17 октября парламент Азербайджана обсудит 16 вопросов

Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

Очередное заседание Милли Меджлиса состоится 17 октября.

В повестку заседания включены 16 вопросов:

1. Законопроект Азербайджана «Об определении границ Бинагадинского района города Баку, города Сумгайыта и Абшеронского района».

2. Законопроект Азербайджана «Об энергетике» (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О лицензиях и разрешениях» (второе чтение).

4. Проект закона Азербайджана о внесении изменений в Гражданский процессуальный Кодекс Азербайджана, Кодекс Азербайджана об административных правонарушениях, законы Азербайджана «О нотариате» и «Об административном производстве» (второе чтение).

5. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О полиции» (второе чтение).

6. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в «Положение о службе в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом Азербайджана от 29 июня 2001 года № 168-IIQ (второе чтение).

7. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О профессиональном образовании» (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине» (второе чтение).

9. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «Об охоте» (второе чтение).

10. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О социальном обслуживании» (второе чтение).

11. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О почте» (второе чтение).

12. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О государственной пошлине» (второе чтение).

13. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в Трудовой Кодекс Азербайджана и закон Азербайджана «О трудовых пенсиях» (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О воинской обязанности и военной службе» (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в закон Азербайджана «О бухгалтерском учете» (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджана о внесении изменений в некоторые законы Азербайджана в связи с исполнением закона Азербайджана от 14 июля 2023 года № 987-VIQ «О платежных услугах и платежных системах» (первое чтение).

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