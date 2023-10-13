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Анкара осудила действия Израиля против Газы

Анкара осудила действия Израиля против Газы

Заявление армии Израиля о том, что палестинское население севера Газы должно переместиться на эксклава в течение суток, категорически неприемлемо. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Принуждение 2,5 миллионов жителей Газы, которые в течение нескольких дней подвергались неизбирательным атакам и были лишены электричества, воды и продовольствия, мигрировать на крайне ограниченной территории, является очевидным нарушением международного права»,-говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что такого рода действия несовместимы с принципами человечности.

«Ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и немедленно прекратит носящие массовый характер действия против гражданского населения в секторе Газа», – сказано в заявлении.

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