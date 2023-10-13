Омбудсмен Алиева обвинила армян в ненависти на национальной почве

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У нас вызывает справедливую глубокую обеспокоенность рост в последние дни количества агрессивных и унизительных высказываний в адрес азербайджанцев в СМИ Армении, особенно в социальных сетях.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

«Мы считаем, что такие негативные действия, поощряющие чувство враждебности у некоторых лиц армянского происхождения, являются провокационными и неприемлемыми в нынешнее непростое время, когда мирные переговоры стали актуальными.

Призывы к ненависти на национальной почве, являющиеся проявлением политики азербайджанофобии, препятствуют обеспечению стабильного мира и благополучия не только между двумя соседними странами – Азербайджаном и Арменией, но и в регионе в целом», – отметила она.