Делегация Азербайджана в ПАСЕ осудила резолюцию организации по Карабаху |
Анкара осудила действия Израиля против Газы |
Мустафаев: Созданы все условия для мирной реинтеграции армян |
Президент Алиев провел беседу с Лукашенко (фото) |
«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео) |
Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео) |
Лукашенко сулит «непростые времена» странам СНГ |
Песков: Путин не обсуждал с Алиевым судьбу Варданяна |
Лукашенко недоволен Арменией |
Главное Мир

Путин: Сообразили на троих

Путин: Сообразили на троих

Президент России Владимир Путин отпраздновал день рождения в этом году, «сообразив на троих» с коллегами. Об этом сам глава государства рассказал на пресс-конференции.

«Коллеги приезжали, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы давно к этому шли. Так получилось, они остались на обед. Мы с ними втроём посидели. Сообразили на троих», — ответил Путин на вопрос о том, удалось ли ему справить день рождения в этом году.

День рождения президента был 7 октября. В этот день его посетили с визитом президенты Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Теги:
Из этой рубрики
На юге Газы в больницах не осталось мест для пациентов с севера
Мир

На юге Газы в больницах не осталось мест для пациентов с севера

2023/10/13, 20:50
ООН обратилась к Израилю
Мир

ООН обратилась к Израилю

2023/10/13, 20:31
ЦАХАЛ нанес удар по журналистам в Ливане (видео)
Мир

ЦАХАЛ нанес удар по журналистам в Ливане (видео)

2023/10/13, 20:25
По следам убийства Шахмаровой в Грузии арестовали двух человек
Мир

По следам убийства Шахмаровой в Грузии арестовали двух человек

2023/10/13, 20:07
Анкара осудила действия Израиля против Газы
Мир

Анкара осудила действия Израиля против Газы

2023/10/13, 19:54
Турция контактирует с Россией по поставкам зерна в Африку
Мир

Турция контактирует с Россией по поставкам зерна в Африку

2023/10/13, 19:10
Путин: Сообразили на троих
Мир

Путин: Сообразили на троих

2023/10/13, 18:46
«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео)
Мир

«Хезболла» заявила о готовности помочь ХАМАС (видео)

2023/10/13, 18:43
В Мекке прозвучала молитва за палестинское сопротивление (видео)
Мир

В Мекке прозвучала молитва за палестинское сопротивление (видео)

2023/10/13, 18:36