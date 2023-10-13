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Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео)

Путин: Россия готова содействовать возобновлению переговоров между Баку и Ереваном (видео)

Россия готова содействовать возобновлению мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции журналистам.

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По его словам, нет проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора между Баку и Ереваном, при доброй воле все это можно сделать.

«Мне кажется, это вполне возможно, я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас, после событий в Карабахе», – сказал Путин.

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