Мобилизация «накрыла» россиян и в Израиле

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Россияне с паспортом Израиля могут быть мобилизованы на общих основаниях, и мужчины, и женщины, сказал посол Израиля в России Александр Бен Цви.

В частности посол заявил, что репатрианты могут быть мобилизованы в связи с конфликтом вокруг сектора Газа, однако у него нет данных, сколько россиян уже призваны как резервисты.

«Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины. Статистики по репатриантам из России у нас не делают. Это не имеет смысла. Гражданин Израиля — он гражданин Израиля, неважно, откуда он приехал», сказал Александр Бен Цви.