Названо число детей, убитых при израильских ударах по Газе

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Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате бомбардировок армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), это число растет ежечасно, подобные действия должны прекратиться, заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

«Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате авиаударов, и это число растет с каждым часом», – поделился подробностями он, отметив недопустимость такого положения и необходимость защиты детей.

По информации представителя организации, многие семьи и дети также оказываются без еды по причине введенной блокады.

Элдер уточнил, что, по данным палестинского минздрава, с 7 октября в Газе было убито 447 детей.