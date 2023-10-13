В Египет прибыл первый самолет из Турции с гумпомощью для Газы

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В Египте приземлился военно-транспортный самолет турецких ВВС, доставивший первую партию гуманитарной помощи, отправленной Турцией для жителей сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте Турецкого Общества Красного Полумесяца в соцсети Х.

В публикации отмечается, что помощь собрана при активном участии жителей Турции.

Как сообщается, военно-транспортные самолеты ВС Турции продолжат доставлять гумпомощь для жителей Газы. Работы осуществляются при координации Министерства национальной обороны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD).