Вышедшие из Украины и России сухогрузы столкнулись в Турции

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В Мраморном море в Турции столкнулись два сухогруза с зерном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

По данным источника, сухогруз Haje Halimeh с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся в Мраморном море с сухогрузом Asomatos, перевозившим зерно из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.

Первый сухогруз имеет длину 122 метра и идет под флагом Коморских островов, второй — 169 метров и идет под флагом Панамы.

Часть палубы Haje Halimeh была разрушена. Уточняется, что последствий для людей и экологического ущерба в результате происшествия нет.