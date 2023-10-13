Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого |
Шоу закончено |
Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото) |
Сенатору США Менендесу и его жене-армянке предъявлены новые обвинения |
Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом» |
ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль |
«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France |
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости |
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео) |
Главное Мир

Эрдоган обсудил с Макроном палестино-израильский конфликт

Эрдоган обсудил с Макроном палестино-израильский конфликт

Страны Запада должны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в ходе телефонных переговоров, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи. Президент Эрдоган сообщил, что особенно западные страны должны предпринять шаги по снижению градуса напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру», – сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам переговоров.

Турция считает нарушением прав человека действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа. По его словам, завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух государств.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган обсудил с Макроном палестино-израильский конфликт
Мир

Эрдоган обсудил с Макроном палестино-израильский конфликт

2023/10/13, 14:25
ООН призывает Израиль отменить приказ об эвакуации людей из севера сектора Газа
Мир

ООН призывает Израиль отменить приказ об эвакуации людей из севера сектора Газа

2023/10/13, 14:19
Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины
Мир

Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины

2023/10/13, 13:28
ХАМАС запустил 150 ракет по Ашкелону (видео)
Мир

ХАМАС запустил 150 ракет по Ашкелону (видео)

2023/10/13, 12:57
Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ
Мир

Сотни тысяч украинцев пытаются избежать мобилизации в ВСУ

2023/10/13, 12:16
Турция направила гумпомощь в сектор Газа
Мир

Турция направила гумпомощь в сектор Газа

2023/10/13, 11:58
Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого
Мир

Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого

2023/10/13, 11:57
В ХАМАС сообщили о гибели 13 заложников в результате ударов Израиля по Газе
Мир

В ХАМАС сообщили о гибели 13 заложников в результате ударов Израиля по Газе

2023/10/13, 11:54
Шеф Пентагона прибыл в Израиль (видео)
Мир

Шеф Пентагона прибыл в Израиль (видео)

2023/10/13, 11:26