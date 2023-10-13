Эрдоган обсудил с Макроном палестино-израильский конфликт

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Страны Запада должны предпринять шаги по снижению напряженности в палестино-израильском конфликте.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в ходе телефонных переговоров, передает ТАСС.

«Президент Эрдоган заявил, что нарушения прав человека в отношении мирных жителей Газы недопустимы, что Турция предпринимает усилия по доставке им помощи. Президент Эрдоган сообщил, что особенно западные страны должны предпринять шаги по снижению градуса напряженности и что следует избегать усилий, которые не служат миру», – сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента по итогам переговоров.

Турция считает нарушением прав человека действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа. По его словам, завершить палестино-израильский конфликт возможно путем создания двух государств.