ООН призывает Израиль отменить приказ об эвакуации людей из севера сектора Газа

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ООН «настоятельно призывает» Израиль отменить приказ об эвакуации людей из северной половины сектора Газа, чтобы не превратить «то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию». Об этом заявил представитель организации Стефан Дюжаррик, передает The New York Times.

По оценке ООН, такая эвакуация, на которую Израиль дал 24 часа, повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к «разрушительным гуманитарным последствиям».

«Тот же приказ распространялся на всех сотрудников ООН и тех, кто находится в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники», — сказал Дюжаррик.

На данный момент ООН называет цифру в 425 тыс. переселенцев, из которых две трети укрылись в школах под управлением ООН.