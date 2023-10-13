Молчание ООН вызывает много вопросов

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Международный суд ООН рассматривает иск Армении к Азербайджану по поводу Карабаха. Вердикт обещают огласить в ближайшие дни.

Честно говоря, трудно сказать, на что рассчитывает Армения. Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия на своей территории, строго соблюдая Женевские конвенции и свои обязательства, стараясь минимизировать ущерб для гражданского населения, а посетившая регион миссия ООН не зафиксировала ни ущерба гражданскому населению и даже гражданской инфраструктуре, ни фактов давления на местных жителей. Так что здесь экзамен скорее для самого суда, чем для Азербайджана и Армении.

Но перед тем, как давать оценку поведению Баку, Международному суду ООН нелишне было бы заняться деятельностью самих структур ООН. И не только Международному суду, кстати говоря.

Напомним: вступление Азербайджана в ООН пришлось на начало агрессии Армении против нашей страны. Новость о появлении азербайджанского триколора перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке пришла в последний день траура по жертвам Ходжалинского геноцида. И с самого начала наша страна выбрала курс на плодотворное сотрудничество со структурами и институтами ООН и её представительством в Баку, в частности. Сегодня Азербайджан придерживается чёткой и ясной позиции — наша страна «работает» с бакинским офисом ООН. Азербайджан создал все условия для того, чтобы миссия ООН за короткий срок уже дважды посетила Карабах.

Однако любое сотрудничество должно быть улицей с двусторонним движением. Но вот этого самого «двустороннего движения» наша страна со стороны институтов и структур ООН просто не видела.

В течение более чем четверти века четыре – ЧЕТЫРЕ! — резолюции Совета Безопасности ООН, посвященные Карабаху, оставались на бумаге. Более того, за все эти 30 лет, пока азербайджанские территории находились под армянской оккупацией, никакие «миссии по установлению фактов» там не появлялись. Ни ЮНЕСКО, ни другие институты ООН не проявляли никакого интереса к урбициду и экоциду, которые творились на глазах мирового сообщества в течение более чем четверти века.

Армянские оккупанты стирали с лица земли азербайджанские города, разрушали ценнейшие архитектурные и исторические памятники, разрушали даже кладбища, огромный ущерб наносился природе – но никаких миссий для установления фактов никто в регион не посылал. При этом Азербайджан во время оккупации своих территорий неоднократно обращался в ООН, в ЮНЕСКО, другие международный организации и структуры с призывом направить на оккупированные земли миссии по установлению фактов.

Зафиксировать, что вытворяют армянские захватчики с городами, сёлами, памятниками, культурным наследием… Но Армения по вполне понятным причинам не проявляла никакого желания пропустить такого рода миссию на оккупированные территории, прекрасно понимая, что там можно будет увидеть. А в небоскрёбе на Ист-Ривер даже не пытались как-то в этом вопросе на Армению надавить.

Но теперь по первому же «хныку» многострадальной Армении ООН тут же, без малейшего стеснения, пожелала вести мониторинг в Карабахе. Что уже представляет собой дискриминацию и двойные стандарты. Да, Азербайджан готов к сотрудничеству. Но если это действительно миссия по установлении фактов, если это мониторинг реальной ситуации – в этом случае ООН следует хотя бы сейчас «мониторить» разрушение мечетей и памятников за 30 лет оккупации, ущерб, нанесённый гражданам Азербайджана, пострадавшим от армянской агрессии, трагедию более миллиона азербайджанских беженцев, «минный террор», вопрос пропавших без вести более 4 тысяч граждан Азербайджана (и отказ Армении сотрудничать с нашей страной в этом вопросе), наконец, «этнические чистки» и уничтожение азербайджанского культурного наследия в Западном Азербайджане – то есть на территории современной Армении. Иначе это будет не мониторинг, а обслуживание армянского пиара.

Отдел политики Minval.az