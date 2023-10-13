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Лукашенко: Не всегда по-партнерски ведет себя Армения

Лукашенко: Не всегда по-партнерски ведет себя Армения

Необходимо критичнее оценить ситуацию в СНГ и не прятать голову в песок.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бишкеке на саммите Содружества, передает БЕЛТА.

«Начать свое выступление хотел бы с основ. Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов – Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас, ослабить и подчинить своим интересам. Сначала вышла из нашего объединения Грузия, де-факто с нами нет Украины. Большие вопросы по Молдове. Не всегда по-партнерски ведет себя, к сожалению, Армения», – сказал Лукашенко.

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