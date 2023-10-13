Григорий Лукьянов: Израиль намерен снизить численность населения Газы

264 Просмотров

Ситуация на Ближнем Востоке начинает выходить из-под контроля и приобретать глобальный характер. Операции Израиля поддержали ЕС, США и НАТО, но, с другой стороны, гуманитарная катастрофа в Газе не может оставить равнодушными мусульманские страны. Последние заявляют о своей поддержке палестинцев, что автоматически определяет их в лагерь противников Израиля и это, в свою очередь, создает среду для возникновения новых противостояний.

О том, как ситуация может выйти из-под контроля, в интервью Minval.az рассказал эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию в регионе? К чему она может привести?

– Конфликт, который сейчас развивается на территориях Палестины и Израиля, я оцениваю как более, чем значимый, можно сказать, как судьбоносный не только для этой войны, но и для всей региональной безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Не зря арабо-израильский конфликт называют ближневосточным, поскольку он неоднократно становился, становится и будет источником новых вызовов, которые касаются не только стран, в них участвующих напрямую, но и всех государств региона, они в той или иной степени вынуждены реагировать на то, что происходит в зоне палестино-израильского конфликта.

– Израиль создал блокаду для сектора Газа, что поддержали западные страны, но не поддержали мусульманские. Насколько эта политика блокады может привести к желаемому для Израиля результату?

– Экономическая блокада сектора Газа продолжается многие годы, если не десятилетия, с момента возникновения анклава под властью палестинского движения ХАМАС. На протяжении полутора десятилетий, с 2006 года, Израиль контролирует поставку товаров, ресурсов и даже воды в сектор Газа, тем самым обеспечивая себе комплексный контроль над ситуацией. Иначе как блокадой это назвать нельзя, поскольку все эти меры направлены на сдерживание развития сектора Газа: гуманитарного развития, экономического и политического. В условиях дефицита ресурсов никакая другая организация, кроме строго дисциплинированной, институционализированный и иерархической организации как ХАМАС, не смогла бы прийти к власти в секторе Газа. В определенной степени Израиль сам создал своего врага, активно создавая условия для того, чтобы никакие политические силы в секторе Газа к власти прийти не смогли, и ни о каком переговорном процессе речь идти не могла.

Что касается текущего момента, когда речь идет о тотальной блокаде, она станет колоссальной гуманитарной катастрофой. Уже сегодня понятно, что соседний Египет не способен принять огромный поток беженцев, как это хочется видеть израильскому руководству.

– Но тогда какие главные цели у Израиля сейчас? Они хотят выгнать всех людей из сектора Газа? Каковы перспективы переговорного процесса с ХАМАС или с другими странами региона, которые могут выступить посредниками?

– Израиль намерен сильно сократить не только политическую автономию сектора Газа под контролем ХАМАС, но и ставит целью фактическое снижение численности населения Газы, включая изгнание мирных граждан. Но он намерен и сохранить лишь часть населения, которую сможет контролировать военными средствами. Иными словами, переговорный процесс отброшен на три десятилетия назад, то есть до той ситуации, когда было подписано соглашение Осло-2.

Поэтому в данной ситуации, в условиях давления на сектор Газа, все это может иметь долгоиграющие последствия как для жителей Газа, для мира между Палестиной и Израилем, так и для безопасности соседних государств, таких как Египет, Иордания, Саудовская Аравия.

Сегодня сектор Газа — это огромный муравейник, который пронизан подземными ходами. На примере боев в Сирии современная осада городов может занимать очень долгое время, вовлечь огромное количество людских ресурсов. На сегодняшний день политическое руководство Израиля говорит о своей готовности пойти на все жертвы, но тем не менее осуществить сухопутную операцию в секторе Газа. Без такой операции невозможно нанести поражение ХАМАС, но и сама операция не является гарантированно успешной.

– Но бои в уличных условиях приведут к большим потерям в израильской армии?

– Израилю придется признать высокую вероятность больших потерь среди рядового состава и вести длительные операции. Тут блокада необходима для того, чтобы ослабить обороняющуюся сторону, без нее военная операция изначально обречена на провал. Но не стоит забывать о том, что даже в случае военного успеха Израиль не решит комплекс социально-экономических проблем, которые существуют в секторе Газа. Более того, он укрепит социально-политическую поддержку ХАМАС во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки. Параллельно этому Израиль окончательно делегитимизирует себя как надежного партнера и не сможет взять на себя линию по нормализации отношений со странами Ближнего Востока.

Ниджат Гаджиев