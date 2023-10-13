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Завершается строительство автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

Завершается строительство автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

Завершается строительство автомобильной дороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Коридор Гаджигабул-Миндживан-Зангезур начинается от участка магистральной автомобильной дороги, проходящего через село Шукюрбейли Джабраильского района, и продолжается до поселка Гадрут Ходжавендского района. Протяженность строящейся дороги составляет 39,7 км.

Автомобильная дорога Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут строится в соответствии с первой технической категорией с четырьмя полосами движения.

Строительные работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил». Строительство дороги планируется завершить до конца 2023 года.

Автомобильная дорога Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут проходит через освобожденные от оккупации территории Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов. Автодорога охватит около 20 населенных пунктов вышеназванных районов, включая поселок Гадрут и город Джабраил.

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