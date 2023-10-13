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США передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

США передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

Соединенные Штаты передадут Армии обороны Израиля средства ПВО, артиллерии и боеприпасы.

Об этом сообщило специализированное издание Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

«[Речь идет о] боеприпасах и средствах ПВО. <…>. Мы намерены постоянно поставлять и то, и другое Армии обороны Израиля», – сказал чиновник журналистам в преддверии визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль.

Представитель Пентагона указал, что США также поставят Израилю высокоточные боеприпасы и ракеты-перехватчики для израильской системы ПВО «Железный купол». Чиновник не стал уточнять, какие именно боеприпасы и в каком количестве будут переданы.

При этом чиновник Минобороны подчеркнул, что «запрос [Израиля] на дополнительную систему «Железный купол», по всей видимости, «будет [рассматриваться] сверх того, что Израиль уже заказал».

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