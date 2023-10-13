Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля

116 Просмотров

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье в знак поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на следующей неделе прибудут большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев.

Также в регионе уже в ближайшее время будут летать британские самолеты морской патрульной и разведывательной авиации, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности.