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Главное Мир

Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля

Британия направит корабли и вертолеты для поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил переброску военных сил страны в восточное Средиземноморье в знак поддержки Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Так, на следующей неделе прибудут большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев.

Также в регионе уже в ближайшее время будут летать британские самолеты морской патрульной и разведывательной авиации, чтобы отслеживать угрозы региональной стабильности.

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