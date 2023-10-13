В США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

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Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР.

Об этом сообщается в докладе комиссии, опубликованном в сети, передает «Лента.ру».

Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последние годы. В состав комиссии вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

«Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы», — отметили авторы доклада.