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Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», – подчеркивается в его заявлении.

Дюжаррик отметил, что это требование касается и «всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники».

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