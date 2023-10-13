ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль

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Радикальное движение ХАМАС начало подготовку полномасштабной атаки на Израиль с 2022 года, и его бойцы готовы к новым наступательным действиям, сообщает в четверг «Гаарец» со ссылкой на представителя военного крыла группировки Абу Обейду.

«Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершили в субботу 7 октября, еще в 2022 году», – приводит издание его слова.

Обейда сообщил, что для этой операции ХАМАС удалось тайно подготовить 4,5 тыс. бойцов, а также вывести из строя камеры израильских военных близ Газы. Также движение предпринимало действия в киберпространстве и запустило по израильской территории тысячи ракет.

Он отметил, что теперь в ХАМАС готовы к любому сценарию, включая – к наземной операции Израиля.

«Мы предпримем новые действия, которые приведут к большим потерям у врага», – сказал он.