«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France |
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости |
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео) |
Парламент: Ильхам Алиев поднялся до уровня национального лидера нового исторического периода |
Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев |
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч |
Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку |
Эльнур Мамедов ответил на грязные обвинения Еревана |
Байрамов указал на неоценимые заслуги президента Алиева |
Главное Политика

Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости

Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости

Название сегодняшнего доклада говорит об утрате доверия к международным организациям.

Об этом заявил руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов на обсуждениях доклада «Роль Совета Европы в предотвращении конфликтов, восстановлении доверия международных институтов и содействии миру во всем мире» в рамках осенней сессии ПАСЕ.

Он напомнил, что 20 процентов территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией.

«Мы заявили, что справедливость должна быть восстановлена. Но в международных организациях сказали, что это невозможно, вы должны принять это. Вы должны согласиться с несправедливым отношением к вашей стране. Мы заявили, что это невозможно, это создаст хаос. Международные организации не содействовали восстановлению справедливости. И вывод заключается в том, что сегодня появился заголовок этого доклада, доверие к международным организациям утрачено.

Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить его. Но почему это доверие утрачено? Основная причина заключается в том, что слишком много говорят о мире и слишком мало действий по обеспечению справедливости. Мир без справедливости будет очень хрупким, он не будет длиться вечно», – приводит «Репорт» слова Самеда Сеидова.

Теги:
Из этой рубрики
"Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении". Полный текст интервью Амирбекова Radio France
Политика

«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France

2023/10/12, 22:28
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости
Политика

Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости

2023/10/12, 21:46
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео)
Политика

Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео)

2023/10/12, 20:44
Хайдукович указал в ПАСЕ на принадлежность Карабаха Азербайджану
Политика

Хайдукович указал в ПАСЕ на принадлежность Карабаха Азербайджану

2023/10/12, 20:36
Татар: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся
Политика

Татар: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся

2023/10/12, 20:26
Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев
Политика

Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев

2023/10/12, 19:55
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч
Политика

МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч

2023/10/12, 19:28
Эльнур Мамедов ответил на грязные обвинения Еревана
Политика

Эльнур Мамедов ответил на грязные обвинения Еревана

2023/10/12, 18:55
Представитель правящей партии Турции назвал обвинения Франции в адрес Азербайджана беспочвенными
Политика

Представитель правящей партии Турции назвал обвинения Франции в адрес Азербайджана беспочвенными

2023/10/12, 18:26