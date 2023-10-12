Хайдукович указал в ПАСЕ на принадлежность Карабаха Азербайджану

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Карабах является составной частью Азербайджана, а исход армянских жителей из этого региона не что иное, как результат 30-летней оккупации.

Об этом заявил член хорватской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Домагой Хайдукович во время выступления на осенней сессии организации, сообщает «Репорт».

Он сказал, что исход армянских жителей Карабаха из региона – это итог 30-летней оккупации этих территорий.

Д.Хайдукович подчеркнул, что ни одна страна не признала «независимость» так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», и Карабах всегда был составной частью Азербайджана согласно международному праву и нормам.