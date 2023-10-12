Татар: Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся

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Разорвать наши узы с Турцией и Азербайджаном не удастся.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар во время выступления на официальном банкете в его честь.

«Мы, как дети одного народа, объединенного судьбой, вместе с Турцией всегда будем рядом с Азербайджаном. Мы очень довольны углублением отношений между Турцией, Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра. Наши совместные действия – надежда на будущее. Я надеюсь, что наши отношения во всех областях будут продолжать расти», – сказал Э.Татар.