Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев

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Сложность и организация вооружения, обезвреженного или захваченного в результате антитеррористических мероприятий, разоблачили попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев или вооруженных гражданских лиц.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях по апелляционному иску Армении против Азербайджана в Международном суде.

«Самым наглядным свидетельством угроз безопасности, исходящих от армянских сил в Карабахе, является количество уничтоженного или захваченного в ходе операции оружия, а также количество вооружения и высокотехнологичной военной техники, обнаруженной на всей территории Карабаха», – подчеркнул Эльнур Мамедов.

Замминистра отметил, что Азербайджан предложил ООН оказать помощь в задокументировании этих военных средств и в процессе разоружения.