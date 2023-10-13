Пенн: В Зеленском есть что-то невероятно искреннее

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Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн назвал черту, которая отличает президента Украины от других. Об этом он рассказал на шоу Jimmy Kimmel Live.

В частности, знаменитость сообщил, что приехал в Украину, чтобы снять легкую документальную картину о ставшем президентом комике, однако полномасштабное российское вторжение кардинально изменило сценарий.

Став свидетелем большой войны, кинорежиссер начал снимать фильм, получивший название Superpower (Суперсила), о борьбе украинского народа с оккупантами.

Вместе с тем Шон Пенн признался, что был удивлен, что Владимир Зеленский в такой непростой момент для страны не отменил их встречу и заявил о намерении продолжить съемку.

Ведущий шоу Джимми Киммел попросил актера охарактеризовать Зеленского, ответ был таков – президент Украины отличается от других влиятельных людей своей искренностью.

«В нем есть что-то невероятно искреннее. У любого главы государства, любого политика, любого главы крупной компании бывает момент, когда ты начинаешь чувствовать разговоры по сценарию. Но по поводу Зеленского – нет ни одного мгновения с ним, который бы ни был настоящим», – сказал он.