Эльнур Мамедов ответил на грязные обвинения Еревана

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20 сентября 2023 года, после 30 лет незаконной военной оккупации со стороны Армении, Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на слушаниях по обращению Армении против Азербайджана в Международном суде.

Замминистра отметил, что необоснованные обвинения, с которыми выступила Армения против Азербайджана с 19 сентября, не отражают событий в Карабахе.

«Что еще более важно, они не отражают результатов наблюдения и выводы двух миссий ООН, которым Азербайджан разрешил войти в Карабах. Впервые за более чем 30 лет регион посетила международная миссия. Они не отражают репортажи представителей независимых международных СМИ, которые были там и видели эту территорию. Азербайджан никогда не проводил, и не будет проводить этнические чистки или совершать какие-либо нападения на мирное население Карабаха. Азербайджан дал серьезные гарантии после 19 сентября», – подчеркнул Эльнур Мамедов.

По словам замминистра, впервые после 30-летней незаконной оккупации со стороны Армении Азербайджан смог восстановить полный суверенитет над всей своей территорией.

«Армения повторяет свои необоснованные обвинения в этнических чистках и жестокостях против мирного населения 19-20 сентября со стороны Азербайджана так часто, что они уже «зажили» своей собственной жизнью. Эти обвинения никак не отражают реальность, более того полностью противоречат выводам теперь уже двух миссий ООН совместно с другими международными агентства в ходе посещения Карабаха», – заявил он.

«Отчеты первого визита миссии ООН в Карабах, который состоялся 29 сентября по приглашению Азербайджана, подтвердили, что не было зарегистрировано ни одного случая плохого обращения с армянским населением Карабаха», – отметил он.

«Это была первая миссия ООН в Карабах за последние 30 лет. Азербайджан и ООН неоднократно пытались получить доступ на эти территории в годы оккупации для документирования этнических чисток азербайджанцев в начале 90-х годов, но Армения неоднократно отказывала ООН или любой другой стране», – подчеркнул он.

По словам Мамедова, в ходе первой визита представители ООН встретились и пообщались с местным населением, ознакомились с гуманитарной и получения медицинских услуг.

«Они не зафиксировали ущерба гражданской и общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурным и религиозным сооружениям»,- отметил он.

Замминистра иностранных дел отметил, что 9-10 октября был второй визит миссии ООН в Карабах. На данный момент Азербайджан ожидает отчеты миссии, чтобы иметь информацию из первых рук.

Азербайджан не был вовлечен и не будет осуществлять этнические чистки или атаковать гражданское население, отметил он, добавив, что армяне Карабаха – граждане страны и их права и безопасность будут обеспечиваться так же, как других граждан страны, отметил замминистра, добавив, что страна готова создать условия для их возвращения и нормальной жизни.

Далее Э. Мамедов перешел к фактам. Он рассказал, что события 19-20 сентября произошли в результате серьезных угроз жизни и безопасности граждан Азербайджана в результате скопления значительного числа военных формирований Армении, большого числа современного оружия и боеприпасов, продолжающегося создания фортификационных сооружений и повторного минирования уже очищенных после деоккупации азербайджанских территорий в 2020 году.