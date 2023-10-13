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Буданов не уверен в гибели Пригожина

Буданов не уверен в гибели Пригожина

Украинская военная разведка не исключает, что главарь российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не погиб во время авиакатастрофы в России. Это следует из интервью «Украинской правде» начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

«Что касается гибели Пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или погиб», – сказал он.

Начальник ГУР отметил, что после информации о гибели Пригожина в ЧВК «Вагнер» «определенное ослабление произошло».

«[Вероятная смерть Пригожина] дает огромный шанс и надежду на то, что ЧВК «Вагнер» как единый организм не будет здесь воевать. Это действительно была огромная проблема для Украины. Кто бы что ни говорил, но они умели воевать», – объяснил Буданов.

Он отказался отвечать на вопрос, была ли у Пригожина перед мятежом в РФ «какая-то коммуникация с ГУР» и причастна ли к произошедшему украинская разведка.

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