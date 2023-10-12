«Вопрос N1 – ситуация вокруг Карабаха». Путин и президент Алиев сели за стол переговоров (фото, видео)

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12 октября в Бишкеке проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Азертадж».

Президент Владимир Путин сказал: Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть. Мы с Вами в последний раз по телефону разговаривали. Конечно, вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, что уж тут, надо прямо сказать. У нас есть другая повестка, она достаточно обширная. Я предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, дадим возможность коллегам высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и по так называемым чувствительным вопросам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, Владимир Владимирович. Рад Вас снова видеть. Как Вы отметили, мы недавно с Вами беседовали. Очень отрадно, что Вы нашли время в рамках государственного визита в Кыргызстан для встречи. На самом деле вопросов много. Я считаю, что Ваши предложения вполне разумные. Мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года очень впечатляющие и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере очень много новых проектов. А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности. Еще раз спасибо за встречу.

Президент Владимир Путин: Спасибо.

На встрече было выражено удовлетворение развитием торгово-экономических связей между нашими странами, в частности, ростом торгового оборота. Был затронут вопрос межрегионального сотрудничества, отмечалось, что Азербайджан успешно сотрудничает с 70 регионами Российской Федерации, в этом контексте было подчеркнуто, что регулярно проводимые межрегиональные форумы являются важной платформой.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием транспортного коридора Север-Юг, ростом его потенциала и, в целом, увеличением объема грузоперевозок по этому маршруту как железной, так и автомобильными дорогами.

Было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, с этой точки зрения отмечены забота в Азербайджане о русском языке, преподавание русского языка во многих высших и средних учебных заведениях.

В ходе беседы было затронуто значение расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

На встрече была отмечена важность деятельности Межправительственной государственной комиссии между Азербайджаном и Россией.