Представитель правящей партии Турции назвал обвинения Франции в адрес Азербайджана беспочвенными

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В своем выступлении перед журналистами пресс-секретарь партии Эрдогана Омер Челик напомнил, что Азербайджан провел антитеррористические мероприятия для вывода армянских террористов на своей земли в Карабахе.

«В результате антитеррористических мер террористы были вытеснены из этого региона. После этого против Азербайджана были выдвинуты обвинения в геноциде. Но это не подтвердилось. В общем, о таком не может быть и речи. Направленные в регион миссии не смогли чего-то добиться. В частности, обвинения Франции не имеют под собой никаких оснований», – приводит АПА слова Челика.

«Обвинения в геноциде в Карабахе и в том, что якобы проживающие там армяне были принудительно переселены, являются ложными», – отметил он.