Евросоюз подарил 75 внедорожников Патрульной службе Армении

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Правительство Армении утвердило проект получения в подарок от Евросоюза 75 автомобилей для Патрульной службы Армении.

«На первом этапе этим решением МВД будет передан 51 внедорожник, уже находящийся в Армении, на втором – остальные 24», – сказал министр внутренних дел Армении Ваге Казарян.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уже в конце октября Патрульная служба будет действовать по всей республике, а в декабре начнет дежурство на Севане.

Он также сообщил, что Водная патрульная служба уже получила две моторные лодки в подарок от России, еще две будут закуплены, а одну подарит ЕС.