Число погибших палестинцев достигло 1 417

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Число погибших от израильских ударов по сектору Газа палестинцев возросло до 1417, пострадали более 6,2 тыс человек, сообщил Минздрав Газы.

ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа с 7 октября, после того как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля и начали захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.

10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить полную блокаду сектора: туда не будут поступать вода, электричество и топливо.