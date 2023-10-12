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Число погибших палестинцев достигло 1 417

Число погибших палестинцев достигло 1 417

Число погибших от израильских ударов по сектору Газа палестинцев возросло до 1417, пострадали более 6,2 тыс человек, сообщил Минздрав Газы.

ЦАХАЛ начала наносить массированные удары по сектору Газа с 7 октября, после того как члены ХАМАС вторглись в южные районы Израиля и начали захватывать мирных жителей в заложники. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал, что армия «превратит в руины» все места, где находится палестинская группировка.

10 октября министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление, после которого «Газа никогда не будет прежней». Помимо военных действий, он отдал приказ осуществить полную блокаду сектора: туда не будут поступать вода, электричество и топливо.

 

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