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Блинкен заявил о гибели 25 американцев в результате атаки ХАМАС

Блинкен заявил о гибели 25 американцев в результате атаки ХАМАС

В результате эскалации палестино-израильского конфликта погибли, по меньшей мере, 25 граждан США, сообщает ТАСС.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, Госсекретарь США отметил, что четыре груза с продукцией оборонного назначения уже прибыли в Израиль, новые поставки уже в пути.

Блинкен добавил, что по мере роста потребностей страны в защите Госдепартамент будет проводить работу с Конгрессом США, чтобы их обеспечить.

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