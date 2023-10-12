Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа

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Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анкалава, и лишь призывает Тель-Авив «соблюдать международное право», заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, отвечая на вопросы европейских журналистов на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

На брифинге итальянский журналист напомнил, что в октябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав эти действия как «военные преступления». После чего последовал вопрос, готова ли Еврокомиссия назвать «актом чистого террора решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа».

На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте». «А ситуация, в которой находимся мы, когда, как я вам напомню, продолжаются нападения из сектора Газа на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищается на крайне сложном театре боевых действий. Поэтому мы здесь не можем оценивать, какие точные действия должен сделать Израиль, чтобы бороться с террористами ХАМАС. Но мы, конечно, говорим очень прямо, что в этой борьбе он должен соблюдать международное право, и все усилия должны быть сделаны для обеспечения безопасности гражданских лиц», – указал он.

Поставки электричества и топлива в палестинский анклав были прерваны 8 октября. В понедельник Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа, а также в анклав была прекращена подача воды.