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Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа

Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа

Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анкалава, и лишь призывает Тель-Авив «соблюдать международное право», заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, отвечая на вопросы европейских журналистов на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

На брифинге итальянский журналист напомнил, что в октябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав эти действия как «военные преступления». После чего последовал вопрос, готова ли Еврокомиссия назвать «актом чистого террора решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа».

На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте». «А ситуация, в которой находимся мы, когда, как я вам напомню, продолжаются нападения из сектора Газа на Израиль, и Израиль находится в ситуации, когда он защищается на крайне сложном театре боевых действий. Поэтому мы здесь не можем оценивать, какие точные действия должен сделать Израиль, чтобы бороться с террористами ХАМАС. Но мы, конечно, говорим очень прямо, что в этой борьбе он должен соблюдать международное право, и все усилия должны быть сделаны для обеспечения безопасности гражданских лиц», – указал он.

Поставки электричества и топлива в палестинский анклав были прерваны 8 октября. В понедельник Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа, а также в анклав была прекращена подача воды.

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