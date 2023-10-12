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Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии

Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии

Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в области как нефти и газа, так и по нефтехимии.

Об этом рассказал ТАСС министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в рамках Российской энергетической недели.

«Вы знаете, у нас с Россией достаточно широкий спектр сотрудничества, он продолжается на протяжении многих лет. Мы обсуждаем на этой площадке достаточно много вопросов в различных аспектах во всех областях – нефти, газа, нефтехимии и так далее», – сказал он.

Министр энергетики Азербайджана также сообщил, что «из года в год» бывают разные предложения в области сотрудничества, в том числе по трубопроводам. «Мы их обсуждаем», – добавил он.

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