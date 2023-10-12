Захарова об отношениях России и Турции: Столь откровенного политического диалога еще не было

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Сотрудничество России и Турции вышло на беспрецедентный уровень, столь откровенного политического диалога в истории двухсторонних отношений еще не было. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в ТАСС «Россия – Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества».

«В основе динамично развивающихся двухсторонних отношений [России и Турции] несколько ключевых вещей. Во-первых, это откровенный политический диалог на высшем уровне, причем беспрецедентный. Можно сказать, что в истории наших двухсторонних отношений такого откровенного, насыщенного, плодотворного, эффективного взаимодействия, которое дает импульс всему остальному сообществу, наверное, никогда и не было», – сказала дипломат.

В основе отношений России и Турции, по словам Захаровой, также лежит взаимовыгодная экономическая кооперация. «Удивительно, нас ведь – и Россию, и Турцию – все время обвиняют в недостаточности свободы, в отсутствии либерализма как основы и философии развития общества. Но что такое либерализм? Это либеральная экономика, экономика, которая развивается по принципам рынка. Так вот, наши отношения демонстрируют именно это качество экономики», – добавила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, отдельный блок двухсторонних отношений России и Турции составляет культурно-гуманитарное сотрудничество. «Здесь все: от взаимного обмена студентами, от бесконечного обмена, который осуществляется даже не на государственном уровне, а на уровне неправительственных организаций, экономических операторов, до, безусловно, такого уникального явления, как совместные семьи, которые выстраивают эти двусторонние отношения каждый день, но уже внутри собственных семей и формируют особую субкультуру», – заключила она.