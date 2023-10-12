Марков: Это самое жёсткое заявление России в адрес Армении

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Армения становится врагом России. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Сергей Лавров заявил в Бишкеке, что Россия видит продвижение интересов НАТО в Закавказье через Армению. Это самое жёсткое заявление России в адрес Армении», – заявил политолог.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Москва знает о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы.

«Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Россией, как раз наоборот. Они нацелены, чтобы создавать почву для антироссийских настроений и подготовке продвижения интересов США, ЕС и НАТО.

Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов, но у нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционных исторически братских связей с Россией», – отметил Лавров.